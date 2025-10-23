Volvo Cars engrange des bénéfices au 3e trimestre malgré un recul des ventes

Le constructeur automobile suédois Volvo Cars a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, malgré des ventes en baisse lestées par un recul sur le marché des voitures électriques haut de gamme et une forte concurrence.

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Rompant avec la perte du précédent trimestre, le constructeur, propriété du groupe chinois Geely, a enregistré une légère progression de son bénéfice net à 4,5 milliards de couronnes (412 millions d'euros), contre 4,4 milliards de couronnes un an plus tôt, selon un communiqué.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 86,4 milliards de couronnes (7,9 milliards d'euros) au troisième trimestre en recul par rapport à l'an dernier (92,8 milliards de couronnes). Le résultat d'exploitation a, lui, progressé de 11% pour atteindre 6,4 milliards de couronnes.

"Au troisième trimestre 2025, nos performances ont continué d'être sous pression en raison du recul du marché des voitures haut de gamme et d'une concurrence féroce, notamment sur le segment du tout électrique", a déclaré le directeur général Hakan Samuelsson.

La baisse des volumes de vente en gros et l'effet de change lié à l'appréciation de la couronne suédoise ont également pesé sur l'activité.

"À court terme, le marché devrait être de plus en plus difficile, car les défis macroéconomiques persisteront", a prévenu M. Samuelsson.

"Cependant, nous avons constaté un renversement de tendance de nos ventes en septembre et nous continuerons de bénéficier des effets positifs de notre programme de réduction des coûts et de trésorerie", a-t-il indiqué.

Le constructeur suédois a annoncé en avril un plan de réduction des coûts de 18 milliards de couronnes, destiné à faire face à un marché automobile affecté par les droits de douane américains et une transition coûteuse vers les véhicules électriques.

En mai, le constructeur a précisé que ce plan comprendrait environ 3.000 suppressions d'emplois dans le monde.