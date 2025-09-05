L'Italie colle une manita à l'Estonie, la Croatie bat les Îles Féroés

Incroyable, cinq buts d’écart !

Auteure d’une manita contre l’Estonie, l’Italie n’avait plus gagné aussi largement depuis… le 8 septembre 2021, et une rencontre contre la Lituanie comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022. Compétition que la Squadra Azzura avait finalement manquée, et dont les souvenirs hantent encore le pays. Pas question de faire revivre un tel cauchemar encore une fois, donc ; la bande de Gennaro Gattuso a ainsi remporté son duel du soir à l’occasion des éliminatoires pour le Mondial 2026 cette fois. Et d’un 5-0 à l’autre, les buteurs n’ont pas beaucoup changé.…

FC pour SOFOOT.com