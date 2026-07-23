L’Italie a aussi tenté le coup Ancelotti

L’Italie veut vraiment la jouer sa Coupe du monde. Avant de se tourner vers Pep Guardiola, l’Italie avait déjà passé un coup de fil à Carlo Ancelotti.

Fraîchement nommé directeur technique de la Fédération italienne, Paolo Maldini a révélé que l’actuel sélectionneur du Brésil avait été approché pour prendre la succession de Gennaro Gattuso. Après avoir manqué une troisième Coupe du monde consécutive, la Nazionale a visiblement décidé de commencer ses recherches tout en haut de la liste. …

MJ pour SOFOOT.com