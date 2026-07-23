Loïs Openda veut l'OL pour se relancer

De Turin à Lyon, il n’y a qu’un pas. Loïs Openda veut rejoindre l’Olympique lyonnais . Selon L’Equipe , le joueur belge insiste auprès de la direction de la Juventus pour pouvoir être transféré à l’OL, qui possèderait déjà un accord contractuel avec l’ancien élément du Racing Club de Lens .

Openda pourrait dès lors rejoindre le club rhodanien en prêt, avec ou sans option d’achat. Cependant, comme l’affirme La Gazzetta dello Sport, l’international belge devrait encore être présent samedi avec la Juve pour affronter le Standard de Liège en amical.…

ABS pour SOFOOT.com