L'Iran renseignée par des entités chinoises ? "Nous les espionnons aussi", minimise Donald Trump, malgré la mort de trois soldats

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 3 août 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

"Quand on dit que la Chine nous espionne, je dis vous avez raison, et nous, nous les espionnons aussi", a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One dimanche 13 septembre.

"Ils font ce que nous faisons". Dimanche 13 septembre, le président américain Donald Trump a minimisé des informations selon lesquelles des entités chinoises auraient fourni à Téhéran des images satellites d'une base militaire en Jordanie avant et après une frappe iranienne ayant tué trois soldats américains.

"Vous savez, quand on dit que la Chine nous espionne, je dis vous avez raison, et nous, nous les espionnons aussi", a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One, au lendemain de la parution d'un article du Wall Street Journal faisant état de ce présumé partage de renseignements entre Chinois et Iraniens. "C'est ce que nous faisons. En gros, ils font ce que nous faisons" , a ajouté le président américain.

Le 17 juillet, l'Iran avait lancé des missiles contre la base aérienne de Muwaffaq Salti en Jordanie, où sont stationnées des forces américaines. Trois soldats américains avaient été tués. Des responsables américains anonymes cités par le Wall Street Journal n'ont pas identifié les entités chinoises impliquées, et n'ont pas laissé entendre que le gouvernement chinois était directement responsable.

La Chine, l'un des principaux partenaires économiques de l'Iran

Toujours selon le journal, ces responsables ont abordé la question avec des responsables chinois, qui ont demandé des preuves du transfert de ces images satellitaires et n'ont pas reconnu que des entreprises chinoises étaient impliquées dans leur fourniture à Téhéran. En mai, Washington avait sanctionné trois entreprises de satellites basées en Chine pour avoir facilité des opérations militaires iraniennes.

La Chine est l'un des principaux partenaires économiques de l'Iran dont elle achète une grande partie de la production pétrolière. Elle est également un important soutien diplomatique de Téhéran. Une visite d'Etat du président chinois Xi Jinping aux Etats-Unis est prévue fin septembre.