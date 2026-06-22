L’Iran remercie Los Angeles pour son accueil

Merci le football. Dans un contexte géopolitique très particulier, l’Iran a disputé ses deux premiers matchs de la Coupe du monde en terre américaine et plus particulièrement à Los Angeles , au SoFi Stadium. Après son match nul contre la Belgique (0-0), ce dimanche soir, la délégation persane a laissé un message dans le vestiaire du stade pour remercier Los Angeles pour son hospitalité et affirmant avoir quitté la ville avec « dignité ».

Un retour à la paix espéré

Alors qu’un cessez-le-feu est en train d’être négocié entre les États-Unis et l’Iran, cette lettre écrite par la délégation iranienne résonne comme un appel à la paix : « De la Perse antique d’il y a des milliers d’années à l’Iran civilisé d’aujourd’hui, l’esprit iranien demeure vivant et inébranlable. Merci à Los Angeles pour son accueil. Nous sommes venus à Los Angeles avec fierté, nous avons joué avec honneur et nous repartons avec dignité. » …

EM pour SOFOOT.com