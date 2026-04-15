L'Iran organise un stage à Téhéran pour reprendre du rythme avant la Coupe du monde

Un stage dans des conditions sécuritaires toujours instable. Depuis l’attaque coordonnée par Israël et les États-Unis sur l’Iran fin février, le championnat local a été suspendu. En dépit d’un cessez-le feu fragile signé entre les trois belligérants le 7 avril dernier, l’État Hébreu et les gardiens de la révolution assurent tous deux « avoir toujours le doigt sur la gâchette » . Dans ce contexte guerrier, la ligue iranienne de football n’a toujours pas repris ses droits.

Un voyage en Turquie avant la Coupe du monde

À quelques semaines du début de la Coupe du monde, le staff de la Team Melli a décidé d’organiser un camp d’entraînement à Téhéran . D’après le journaliste iranien Hatam Shiralizadeh, ce stage de cinq à six jours vise à maintenir la forme physique des joueurs de la sélection évoluant dans le championnat local qui n’ont plus joué depuis plus d’un mois. Début mai, l’Iran voyagera en Turquie pour un nouveau rassemblement en préparation à la Coupe du monde . Les deux fédérations qualifiées pour la compétition sont d’ailleurs en discussions pour organiser un match amical.…

MBC pour SOFOOT.com