L'Iran mène une vaste riposte dans la région après de nouvelles frappes américaines

Manifestation pro-iranienne à Bagdad, le 19 août 2026 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

L'Iran a mené mercredi une riposte d'envergure au Moyen-Orient après une nouvelle salve de frappes sur son sol, qui ont notamment endeuillé un mariage dans le sud du pays selon Téhéran.

Jordanie, Koweït, Bahreïn, Irak mais aussi Emirats arabes unis dans une attaque plus rare: les forces armées iraniennes ont revendiqué des frappes tous azimuts contre leurs voisins, sur fond de reprise des hostilités après un mois d'accalmie.

Et le porte-parole du commandement militaire central de l'Iran, Ebrahim Zolfaghari, a promis des "ripostes plus larges et plus destructrices" en cas de poursuite des attaques de Washington, adressant la même mise en garde à "tout pays coopérant avec l'armée américaine agressive".

Le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) avait lancé quelques heures plus tôt une série de frappes, pour le deuxième jour consécutif, dans un scénario qui se répète face à une guerre déclenchée fin février et toujours sans issue diplomatique.

"Les forces américaines ont frappé des cibles du Corps des Gardiens de la Révolution", la puissante armée iranienne, notamment des sites de défense aérienne, des systèmes de radar ou encore des installations maritimes, selon le Centcom. Et le président Donald Trump a menacé d'une riposte "plus dure et plus forte".

Les médias d'Etat iraniens ont donné un bilan d'au moins 11 morts dans ces bombardements: quatre au cours d'un mariage dans la province d'Hormozgan (sud-est), où une cinquantaine de personnes ont été blessées, et sept dans la région du Khouzestan (ouest) lors d'attaques de missiles qui ont aussi fait huit blessés.

Les Gardiens ont aussi annoncé quatre morts dans leurs rangs, ainsi que trois dans la branche paramilitaire du Bassidj.

Le président du Parlement iranien et négociateur en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf, a qualifié les Etats-Unis de "Satan" après l'attaque du mariage, pointant une série de frappes similaires depuis le début du conflit.

"Ecole de Minab: des enfants massacrés. (...) Mariage de Kouhestak: des enfants tués avec leurs familles. Si une puissance agit comme Satan, choisit ses cibles comme Satan et tue comme Satan, c'est Satan", a-t-il écrit dans un message publié sur X, une expression que les dirigeants iraniens utilisent depuis la Révolution islamique de 1979 pour désigner les Etats-Unis.

Rentrée scolaire perturbée

A Bahreïn, Ghizlan Saad raconte des nuits hantées par les cauchemars d'une reprise de la guerre totale. Elle a été réveillée par les sirènes tout comme ses deux enfants, "ravivant les souvenirs des attaques et la peur".

"J'espère que la situation va se résoudre rapidement, d'autant plus que nous venons tout juste de commencer la nouvelle année scolaire", a-t-elle dit à l'AFP.

Son fils de 12 ans, Ali Fares, redoute un retour de l'enseignement en ligne. "La guerre m'a empêché d'aller à l'école. Mes camarades de classe me manquent", confie-t-il.

En Jordanie, l'armée a annoncé avoir détruit dix missiles tirés depuis l'Iran, ajoutant que trois autres s'étaient écrasés à l'écart de zones habitées, sans faire de blessés.

Le porte-avions américain USS Abraham Lincoln arrive en vue des côtes de Thaïlande, le 2 septembre 2026 ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Le Koweït s'est également déclaré visé par des missiles et des drones, tandis qu'en Irak des explosions ont été attendues à Erbil, où les Gardiens ont fait état d'attaques de bases américaines.

Dans le détroit d'Ormuz, stratégique pour le transport d'hydrocarbures et verrouillé par l'Iran depuis le début de la guerre, deux pétroliers ont pris feu après avoir heurté des mines, selon Téhéran.

Lundi, deux marins philippins avaient été tués dans l'attaque contre un pétrolier saoudien, selon la compagnie maritime publique saoudienne Bahri.

Alors que la guerre a ébranlé l'économie mondiale, les cours des hydrocarbures ont bondi après ce nouvel échange de frappes, le Brent repassant le seuil des 90 dollars pour la première fois depuis fin juillet.

"Quand va-t-il se soulever?"

Ormuz est au coeur du conflit: l'Iran veut imposer des frais de service dans cette voie maritime, où la navigation était libre auparavant. Ce que Washington refuse fermement.

Les Etats-Unis ont en retour imposé un blocus aux ports iraniens. Ils ont aussi récemment décidé d'accentuer la pression économique en annonçant des sanctions secondaires contre les partenaires commerciaux de l'Iran, censées asphyxier le pays.

Selon Donald Trump, l'économie iranienne est en train de "s'effondrer complètement". "Quand le peuple iranien va-t-il se soulever et se battre?", a-t-il demandé.

Les autorités iraniennes ont appelé mardi à réduire la consommation d'essence dans le pays, alors que Téhéran est confronté à des difficultés d'importation du fait du blocus américain.

A des milliers de kilomètres de là, le porte-avions américain USS Abraham Lincoln est arrivé en Thaïlande mercredi matin après plus de neuf mois en mer, selon des journalistes de l'AFP.

D'abord envoyé en mer de Chine méridionale, il avait été redéployé au Moyen-Orient au début de la guerre fin février. La dégradation des conditions de vie de ses marins a fait polémique aux Etats-Unis récemment.