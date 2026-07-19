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L'Iran exécute deux hommes condamnés pour meurtre de policiers en janvier
information fournie par Reuters•19/07/2026 à 12:23
L'Iran a exécuté dimanche deux
hommes condamnés à mort pour avoir tué quatre policiers à
Ispahan en janvier lors des manifestations contre le pouvoir à
travers le pays, rapporte l'agence iranienne Mizan, associée à
l'appareil judiciaire iranien.
(Rédaction de Dubaï, version française Bertrand Boucey)
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