L'Iran dit attendre via le Qatar une réponse des Etats-Unis à sa proposition

L'Iran s'attend à recevoir sous peu, via le Qatar, une réponse des Etats-Unis à sa dernière proposition d'accord pour un cessez-le-feu et une réouverture du détroit d'Ormuz, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, selon des propos rapportés par la presse officielle iranienne.

Un responsable au fait de la question a déclaré auparavant à Reuters que Téhéran et Washington devaient prendre part en ce début de semaine à des discussions distinctes avec des médiateurs afin de tenter d'avancer vers une issue au conflit, qui entre dans son huitième mois.

Il était attendu que ces contacts portent sur une proposition iranienne de rouvrir dans un délai de sept jours le détroit d'Ormuz, bloqué de facto par Téhéran en réponse à la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël en février dernier, en échange de concessions américaines.

"Si les Américains revendiquent vouloir un accord ou une solution pacifique, nous avons présenté cette solution", a déclaré lundi soir Abbas Araqchi à l'agence de presse officielle iranienne IRNA, en référence au plan de Téhéran qui, a-t-il indiqué, a été évoqué avec les médiateurs de Doha.

L'Iran a informé les Etats-Unis et la communauté internationale des conditions fixées par son guide suprême Mojtaba Khamenei pour permettre la réouverture du détroit d'Ormuz, a dit également le chef de la diplomatie iranienne, sans préciser ces conditions.

Une réponse des Etats-Unis est désormais attendue par l'intermédiaire du Qatar, a ajouté Abbas Araqchi, qui s'exprimait depuis New York où il a prolongé son séjour après avoir pris part la semaine dernière à l'Assemblée générale des Nations unies.

Donald Trump a déclaré lundi aux journalistes que des responsables américains se sont entretenus dans la journée avec des médiateurs, sans plus de détails.

Plus tard dans la journée, via son réseau Truth Social, le président américain a nié avoir offert à l'Iran un allègement des sanctions le visant et une restitution d'avoirs gelés en échange de concessions de Téhéran sur le nucléaire.

"C'est faux. Je ne leur ai RIEN offert", a-t-il écrit, après que le site d'informations Axios a rapporté que le chef de la Maison blanche était disposé à offrir de telles concessions à l'Iran.

(Enas Alashray; version française Jean Terzian)