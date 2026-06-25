L'Iran demande l'annulation du match des fiertés contre l’Égypte

Déjà que le match sentait la tension à plein nez, il fallait évidemment en ajouter une couche. Selon The New York Times , l’Iran a demandé à la FIFA d’empêcher toute cérémonie ou activité promotionnelle en soutien à la communauté LGBTQ+ autour du match contre l’Égypte , prévu ce samedi à 5h, heure française, à Seattle.

La rencontre avait été désignée comme Pride Match par le comité d’accueil de la ville américaine avant même le tirage au sort. Petit problème : l’affiche oppose finalement deux pays qui ne voulaient absolument pas être associés à cette initiative. La Fédération iranienne estime qu’aucune animation liée à ce « mouvement » ne doit avoir lieu dans le stade ou dans l’environnement officiel du match. …

MJ pour SOFOOT.com