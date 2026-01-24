L'Iran considérera toute attaque comme une "guerre totale" à son encontre

Téhéran considèrera toute attaque "comme une guerre totale à notre encontre", a déclaré vendredi un haut responsable iranien, avant l'arrivée, entre autres, de navires de l'armée américaine au Moyen-Orient.

"Nous espérons que cette montée en puissance militaire n'est pas destinée à une confrontation réelle. Notre armée est toutefois prête pour le pire des scénarios. C'est pourquoi tout est en état d'alerte en Iran", a dit le haut responsable iranien, qui a requis l'anonymat.

"Cette fois-ci, nous considérerons toute attaque - limitée, illimitée, chirurgicale, cinétique, quel que soit le terme qu'ils emploient - comme une guerre totale à notre encontre et nous y répondrons de la manière la plus dure pour régler cette situation", a-t-il dit.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'une "armada" américaine se dirigeait vers l'Iran, mais qu'il espérait ne pas avoir à l'utiliser.

"Si les Américains violent la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran, nous répondrons", a dit le responsable sans indiquer quelle serait la réponse de Téhéran.

"Un pays sous la menace militaire constante des Etats-Unis n'a d'autre option que de veiller à ce que tous les moyens à sa disposition puissent être utilisés pour repousser et, si possible, rétablir l'équilibre face à quiconque oserait attaquer l'Iran."

