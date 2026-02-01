L'Iran considère les armées européennes comme "groupes terroristes"

L'Iran considère désormais les armées des pays de l'Union européenne comme "groupes terroristes" après la décision de l'UE de placer le corps des Gardiens de la révolution iraniens sur la liste européenne des organisations terroristes, a déclaré dimanche le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf.

"En cherchant à frapper les Gardiens de la révolution (...) les Européens se sont en fait tiré une balle dans le pied et ont pris une nouvelle fois une décision allant à l'encontre des intérêts de leurs peuples en obéissant aveuglément aux Américains", a dit Mohammad Baqer Qalibaf aux députés, tous vêtus d'uniformes des Gardiens pour afficher leur soutien à ce corps d'élite du régime iranien.

"En vertu de l'article 7 de la loi sur les contre-mesures contre la désignation des Gardiens de la révolution en tant qu'organisation terroriste, les armées des pays européens sont considérées comme des groupes terroristes", a-t-il ajouté.

Mohammad Baqer Qalibaf a aussi annoncé que la commission parlementaire de la sécurité nationale allait réfléchir à l'expulsion des attachés militaires des pays de l'UE et allait examiner cette question avec le ministère des Affaires étrangères.

Les pays de l'UE ont décidé de placer les Gardiens de la révolution iraniens sur leur liste des organisations terroristes à la suite de la répression sanglante des manifestations en Iran fin décembre et début janvier.

(Rédaction de Dubaï, version française Bertrand Boucey)