L'Iran annonce avoir exécuté un homme impliqué dans les manifestations de janvier

L'Iran a exécuté un homme arrêté lors des manifestations de janvier, accusé d'avoir tiré sur les forces de l'ordre, a annoncé samedi le pouvoir judiciaire.

Selon les autorités, Siavash Jamshidi Kheirabadi a tiré au moins trois coups de feu sur les forces de l'ordre le 8 janvier et a été arrêté deux jours plus tard en possession d'un pistolet à Shahrekord, dans le sud-ouest de l'Iran.

Il est accusé d'avoir contacté des personnes en ligne pour organiser des activités "anti-sécurité" et d'avoir demandé une rémunération pour cette "mission". L'identité du commanditaire n'a toutefois pas été précisée.

Des manifestations ont éclaté le 28 décembre 2025, en raison des difficultés économiques, et se sont transformées en protestations de grande ampleur dans laquelle les manifestants réclamaient la fin du régime clérical dans la République islamique.

L'Iran a accusé des groupes armés et des agents soutenus par les Etats-Unis et Israël d'être impliqués dans les manifestations et dans certains actes de violence.

Le ministre israélien du Patrimoine, Amichai Eliyahu, a reconnu, pendant les manifestations, qu'Israël disposait d'agents en Iran. Il a déclaré que ceux-ci avaient pour objectif d'affaiblir les capacités de l'Iran, tout en rejetant l'idée selon laquelle ils œuvrent directement au renversement du régime.

(Bureau de Dubaï; version française Claude Chendjou)