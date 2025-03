information fournie par So Foot • 19/03/2025 à 17:30

L’introduction d’un système de promotions et relégations pour la première fois de l’histoire aux États-Unis

2026 is the new 1776.

C’est une véritable révolution pour le sport aux États-Unis. Pour la première fois de l’histoire du sport professionnel du pays de l’Oncle Sam, un championnat va fonctionner avec des promotions et des relégations. La United Soccer League, l’organisation qui gère l’équivalent des deuxième et troisième divisions nationales, a annoncé ouvrir ses championnats, étant actuellement des ligues fermées.…

RA pour SOFOOT.com