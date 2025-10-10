L'Internationale des footballeurs a trouvé son entraîneur

Maurizio des Brigades Rouges ?

Après Adrien Rabiot, la Serie A a trouvé un autre opposant à la délocalisation du match Milan – Côme en Australie, prévu pour février prochain. Maurizio Sarri soutient le Français. « Pour moi, Rabiot a raison et l’argent ne peut pas tout justifier, la réponse [du président de la Ligue italienne] a été mauvaise , a déclaré Sarri sur la chaîne de radio de la Lazio. Rabiot pourrait répondre que s’il ne jouait pas trois fois par semaine et ne donnait pas tout sur le terrain, le patron de la Ligue lui-même ne toucherait pas d’argent, car il n’y aurait pas de Ligue. » Un petit rappel utile consistant à affirmer que sans les footballeurs, le football n’est rien.…

UL pour SOFOOT.com