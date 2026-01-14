 Aller au contenu principal
L’internationale brésilienne Ludmila rejoint le Wave de San Diego
14/01/2026

L'internationale brésilienne Ludmila rejoint le Wave de San Diego

L’internationale brésilienne Ludmila rejoint le Wave de San Diego

D’est en ouest, elle ne pouvait pas aller plus à l’opposé aux États-Unis… À 31 ans, Ludmila quitte les Red Stars de Chicago pour rejoindre le Wave de San Diego , comme l’a annoncé mardi le club californien. L’attaquante brésilienne reste donc en NWSL et rejoint le club des Françaises Kenza Dali, Laurina Fazer, Perle Moroni et Delphine Cascarino.

