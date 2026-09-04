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L’interdiction lunaire prise contre les supporters de Montpellier
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 17:37
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L’interdiction lunaire prise contre les supporters de Montpellier

L’interdiction lunaire prise contre les supporters de Montpellier

Celle-là, il fallait y penser. On était habitués aux interdictions de déplacement des supporters dans les villes adverses. Mais le préfet de la Loire a décidé d’aller encore plus loin. Pourquoi pas interdire les supporters montpelliérains chez eux ? Et pourquoi pas tiens. Allez hop, un petit communiqué et c’est dans la poche.

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