L’interdiction lunaire prise contre les supporters de Montpellier
Celle-là, il fallait y penser. On était habitués aux interdictions de déplacement des supporters dans les villes adverses. Mais le préfet de la Loire a décidé d’aller encore plus loin. Pourquoi pas interdire les supporters montpelliérains chez eux ? Et pourquoi pas tiens. Allez hop, un petit communiqué et c’est dans la poche.
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