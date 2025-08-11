L'Inter sur la piste d'un espoir tricolore
Tout ça grâce à un match amical.
Selon L’Equipe et RMC Sport , Maghnes Akliouche serait courtisé par l’Inter . Auteur du seul but monégasque lors du match amical contre les Nerazzuri (1-2), l’international espoir tricolore pourrait donc s’envoler de l’autre côté des Alpes pour poursuivre sa carrière.…
LB pour SOFOOT.com
