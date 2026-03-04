L'Inter se contera d'un nul contre Côme

Como 1907 0-0 Inter Milan

À l’italienne. Opposés en demi-finale aller de Coupe d’Italie ce mardi, Côme et l’Inter Milan n’ont proposé qu’un triste 0-0 au stade Giuseppe-Sinigaglia. À peine remis de leur élimination de Ligue des champions par Bodø/Glimt et à quelques jours d’un derby della Madonnina, les hommes de Cristian Chivu n’étaient visiblement pas venus chez le voisin pour faire lever les foules.

Avec une équipe largement remaniée, le leader de Serie A est resté attentiste, se contentant de s’appliquer en défense . Fort heureusement, les Intéristes ont également profité de la maladresse des locaux : le latéral droit comasque Mërgim Vojvoda a manqué le cadre sur trois occasions franches (17 e , 18 e , 42 e ), de même que son compère du côté gauche, Álex Valle (49 e ).…

CMF pour SOFOOT.com