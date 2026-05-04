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L’Inter, sacrée dans le néant
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 10:18

L’Inter, sacrée dans le néant

L’Inter, sacrée dans le néant

En décrochant sa 26e victoire de la saison face à Parme, à San Siro (2-0), ce dimanche, l’Inter a remporté le 21e Scudetto de son histoire. Un couronnement attendu et logique qui, sans injustement priver de bonheur les supporters intéristes, raconte l’histoire d’une saison de Serie A où la médiocrité footballistique ambiante et les polémiques l’ont emporté sur la passion.

Le sautillement des dizaines de milliers de tifosis intéristes fait office de rafraîchissement en plein désert. Pour nous, ce n’était qu’une banale rencontre de championnat italien face à Parme. Pour eux, ce dimanche soir à San Siro, ils s’en souviendront à vie. Ils étaient là pour assister au 21 e couronnement de l’histoire de l’Inter, à trois journées de la fin d’une cuvée Serie A 2025-2026 sans saveur. Mais que ce soit depuis les travées du stade, de leur canapé ou sur la place du Duomo, l’heure est arrivée de savourer pour le peuple noir et bleu. Et c’est tout ce qui compte. Après 2021 et 2024, l’Inter remonte sur le trône italien. Des enfants s’en souviendront toute leur vie et s’en nourriront jusqu’à crier, à leur tour, de plaisir ou de rage devant leur télé jusqu’à la fin de leurs jours car nourrir une passion d’émotions, c’est bel et bien toujours une finalité heureuse.

2️⃣1️⃣🖤💙 pic.twitter.com/Ei5G9PCu66…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com

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