L'Inter s'active pour un défenseur de Tottenham

Il aurait fait un sacré duo avec Acerbi. En vue aux États-Unis pour le Mondial, Cristian Romero fait l’objet de discussions entre l’Inter et Tottenham. Le défenseur central de l’ Albiceleste , passé par le Genoa (2018-2020), transitant par la Juventus avant de briller à l’Atalanta (2020-2022), avait été transféré dans le nord de Londres pour 53,8 millions d’euros il y a quatre ans .

Selon les informations du Corriere dello Sport , l’Argentin souhaiterait quitter les Spurs , qui l’ont proposé à l’Inter alors que le club italien se renseignait pour le latéral Djed Spence.…

NB pour SOFOOT.com