L'Inter prend une nouvelle claque contre la Roma

Inter 0-1 Roma

But : Soulé (22 e ) pour la Roma

Un pion de Matías Soulé en milieu de premier acte (22 e ) a suffi à la Roma pour s’imposer sur la pelouse de l’Inter, ce dimanche. Une petite sensation et un gros coup dur pour les Nerazzurri , défaits pour la troisième fois de suite toutes compétitions confondues, et qui étaient à égalité de points avec le Napoli en tête de la Serie A, avant cette 34 e journée. L’équipe de la capitale, de son côté, prend provisoirement la cinquième place avant les rencontres de la Juve (contre Monza, plus tard dans l’après-midi) et la Lazio (lundi contre Parme).…

QB pour SOFOOT.com