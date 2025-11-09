Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
L’Inter nouveau leader après sa victoire contre la Lazio
information fournie par So Foot•09/11/2025 à 22:58
L’Inter nouveau leader après sa victoire contre la Lazio
Inter 2-0 Lazio
Buts : Martinez (3
e
), Bonny (62
e
) pour les
Nerazzuri
Profitant du faux-pas de Naples plus tôt ce dimanche après-midi, l’Inter a récupéré le fauteuil de leader Serie A.…
De Lacasoin à Lacaseum. Depuis l’Arabie saoudite où il s’éclate désormais du côté de Neom, Alexandre Lacazette n’a pas perdu de vue son cher Olympique lyonnais. Visiblement, on capte Ligue1+ au milieu du désert puisque le Général semble avoir passé son dimanche ...
Lire la suite
Le PSG a repris la tête de la Ligue 1 après avoir battu Lyon à domicile sur le fil (3-2), grâce à un but inscrit par le Portugais Joao Neves dans le temps additionnel, dimanche en clôture de la 12e journée. Neves a repris de la tête (90+5) un corner joué de la ...
Lire la suite
Celta de Vigo 2-4 FC Barcelone Buts : Carreira (12 e ), Iglesias (43 e ) pour le Celta // Lewandowski (10 e sp, 37 e , 74 e ), Yamal (45 e +4) pour le Barça Après les deux points perdus par le Real Madrid dans le derby face au Rayo, le FC Barcelone ne s’est pas ...
Lire la suite
Grâce à une tête victorieuse de João Neves dans les derniers instants, le PSG s'est offert l'OL chez lui au terme d'un combat spectaculaire et rempli de suspense (2-3). Paris repasse leader de la Ligue 1 et peut passer la trêve internationale un peu plus sereinement. ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer