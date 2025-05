information fournie par So Foot • 06/05/2025 à 22:56

L’Inter Milan mène à la mi-temps contre Barcelone, le but de Lautaro Martínez en vidéo

Le coup parfait ?

Dans un match aussi emballant qu’à l’aller (3-3), l’Inter mène de deux buts contre Barcelone à la mi-temps de la demi-finale retour de Ligue des champions. Son capitaine Lautaro Martínez, sorti sur blessure la semaine dernière, et Hakan Çalhanoğlu ont marqué. L’Argentin a profité d’une perte de balle barcelonaise pour recevoir un caviar de Denzel Dumfries et marquer son neuvième but de la saison en Ligue des champions (1-0, 22 e ) .…

UL pour SOFOOT.com