information fournie par So Foot • 25/04/2025 à 09:53

L'Inter Miami de Messi pourrait ne pas jouer la finale de la Coupe des champions Concacaf

La loose totale, what a shame !

Lionel Messi et son équipe de retraités de l’Inter Miami se sont inclinés au Canada en demi-finales aller de la Coupe des champions Concacaf. Une défaite (0-2) contre les Vancouver Whitecaps qui lèse les chances de voir la finale , qui se jouera le dimanche 1 er juin. Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets et Jordi Alba étaient titulaires sur le terrain synthétique canadien, alors que l’ancien Havrais Emmanuel Sabbi est rentré dans l’autre camp. Le match retour aura lieu le mercredi 30 avril prochain. Les Tigres et Cruz Azul ont fait match nul dans l’autre demi-finale (1-1).…

UL pour SOFOOT.com