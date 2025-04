information fournie par AFP • 05.04.2025 • 19:13 •

Syndicats et ONG donnent rendez-vous le 12 avril pour "défendre l’Etat de droit" et dénoncer la "remise en cause" de la justice suite à la condamnation de Marine Le Pen, une mobilisation voulue plus large que l'appel à manifester dimanche d'une partie de la gauche. ... Lire la suite