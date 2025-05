L’Inter en finale au bout de la folie

L'Inter et le Barça ont encore offert un magnifique match de Ligue des champions. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup jusqu'en prolongations, et puisqu'il faut bien un vainqueur, l'équipe de Simone Inzaghi s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions pour la deuxième fois en trois ans.

Inter 4-3 Barcelone

Buts : Lautaro Martínez (22 e ), Çalhanoğlu (SP, 45 e + 1) et Frattesi (99 e ) pour l’Inter // García (54 e ), Olmo (60 e ) et Raphinha (87 e ) pour le Barça

Certains moments, certaines soirées et certains noms restent pour toute la vie. Avant d’être le titre d’une comédie française et un nom imprononçable, le volcan islandais avait fait sourire l’Inter Milan. En 2010, ils s’appelaient Samuel Eto’o, Eyjafjallajökull e tJosé Mourinho. Quinze ans après, Davide Frattesi, Ian Sommer et Simone Inzaghi ont offert une des plus belles fêtes du football. Les Intéristes ont fait bouillonné Barcelone après une demi-finale au scénario héroïque (4-3) , la parfaite petite sœur de l’orgie du match aller : des buts de dingues, de l’engagement, et treize buts au bout de la double confrontation. Les Italiens disputeront leur deuxième finale de Ligue des champions en trois ans.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com