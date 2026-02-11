L'instabilité sur le banc à l'OM en chiffres

Drôle de nuit à l’OM. L’Olympique de Marseille a annoncé le départ de Roberto De Zerbi dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. Le nombre d’entraîneurs sous l’ère Longoria ne cesse de gonfler : jamais un coach étranger n’a réussi à boucler deux saisons complètes sous la présidence de Pablo Longoria.

Jamais un entraineur a fait deux saisons complètes avec l'@OM_Officiel sous Pablo Longoria. Le dernier entraineur étranger ayant fait 2 saisons complètes consécutives avec le club phocéen est Guiseppe Zilizzi 🇮🇹 en 1947/48 et en 1948/49. #DeZerbi #OM…

AR pour SOFOOT.com