L’inflation sur un an se maintient à 4,9 % en septembre

Selon une première estimation dévoilée par l'Insee, l'inflation en France a atteint 4,9 % sur un an en septembre, un chiffre identique à celui du mois d'août. « Le ralentissement sur un an des prix de l'alimentation, des services et des produits manufacturés » est « contrebalancé par l'accélération des prix de l'énergie », commente dans son communiqué l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les prix des produits alimentaires ont ainsi progressé de 9,6 % entre septembre 2022 et septembre 2023, alors qu'ils avaient bondi de 11,2 % sur un an au mois d'août. Le ralentissement de l'inflation alimentaire est particulièrement perceptible sur les produits frais, dont le prix a augmenté de 4,1 % sur un an en septembre après avoir progressé de 9,4 % en août. La hausse du coût des produits manufacturés (+ 2,9 % sur un an en septembre) et des services (+ 2,8 %) a également été moins rapide qu'au mois d'août.

Les prix à la consommation en repli de 0,5 %

Le ralentissement de l'inflation dans les services s'explique notamment par la modération des hausses de prix dans les services de transport et d'hébergement, détaille l'Insee. À l'inverse, les prix de l'énergie ont grimpé de 11,5 % sur un an, là où ils avaient plus modestement augmenté de 6,8 % entre août 2022 et août 2023.

Comment l'inflation fut inventée

Les prix énergétiques représentent toutefois moins de 10 % du panier de

