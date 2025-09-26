 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'inflation s'est accélérée en août aux États-Unis, à +2,7%
information fournie par Boursorama avec AFP 26/09/2025 à 15:22

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

L'inflation s'est accélérée en août aux États-Unis, à +2,7% sur un an, son rythme le plus élevé depuis février, selon l'indice officiel PCE publié vendredi.

A +2,7% contre +2,6% en juillet, l'inflation paraît s'éloigner encore de la cible de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui est de 2%.

D'un mois sur l'autre, l'indice accélère aussi légèrement (à +0,3% après +0,2%).

L'inflation sous-jacente (hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation) est en revanche stable par rapport au mois précédent, à 2,9% en glissement annuel, rapporte le ministère américain du Commerce.

Ces évolutions étaient attendues par les investisseurs, selon le consensus publié par MarketWatch.

Le rapport PCE contient pour eux des bonnes nouvelles: les revenus personnels ont augmenté plus qu'anticipé, de même que la consommation des ménages, signes que la première économie mondiale tourne encore en dépit des turbulences sur le front des droits de douane.

La plupart des experts s'attendent à voir les prix augmenter aux États-Unis au fur et à mesure que seront répercutées les taxes sur les produits importés mises en place à un rythme soutenu par le président Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier.

Jeudi soir, il en a encore annoncé de nouvelles: sur les médicaments, mais aussi les camions et les meubles produits hors des États-Unis.

Guerre commerciale
Inflation

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un drapeau des États-Unis à Washington
    USA: Baisse du moral des ménages en septembre
    information fournie par Reuters 26.09.2025 16:47 

    Le moral des ménages américains s'est dégradé en septembre, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a reculé à 55,1 en septembre contre 55,4 selon une estimation préliminaire et après ... Lire la suite

  • Le concours Eurovision de la Chanson 2025, le 14 mai 2025 à Bâle, en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Eurovision : vote début novembre à l'UER sur la participation d'Israël
    information fournie par AFP 26.09.2025 16:41 

    Les membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) se réuniront début novembre pour voter sur la participation d'Israël à l'Eurovision, après les appels de plusieurs pays européens au boycott, a indiqué l'organisation vendredi. "Une lettre (...) a été ... Lire la suite

  • Un système anti-drone à Munster, en Allemagne, le 25 septembre 2025. (illustration) ( AFP / INA FASSBENDER )
    Menace russe : l'Union européenne envisage la création d'un "mur anti-drones"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.09.2025 16:41 

    La Commission européenne plaide pour une "capacité européenne développée, déployée et entretenue conjointement, réactive en temps réel". Après plusieurs incursions aériennes de la Russie, les pays de l'UE débattent vendredi 26 septembre de la création d'un "mur" ... Lire la suite

  • Le commissaire européen Andrius Kubilius en Finlande
    UE: Accord entre les pays du flanc Est sur la nécessité d'un "mur anti-drones" déclare Kubilius
    information fournie par Reuters 26.09.2025 16:41 

    Les États membres du flanc oriental de l'Union européenne (UE) sont parvenus à un accord sur la nécessité d'un "mur anti-drones" doté de capacités avancées de détection, de suivi et d'interception, a déclaré vendredi le commissaire européen à la Défense, Andrius ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank