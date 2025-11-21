L'infirmerie du PSG se désemplit, deux retours à venir
Les bienfaits de la trêve internationale.
Le Paris Saint-Germain peut souffler, ou presque. Après une blessure contractée au mollet lors de la défaite parisienne face au Bayern (1-2), Ousmane Dembélé est sur le point de re-relancer sa saison. Le Ballon d’or devrait être de retour dans le groupe dès mercredi prochain pour la réception de Tottenham en Ligue des champions, selon RMC Sport. …
KM pour SOFOOT.com
