L'INDUSTRIE CHINOISE ACCÉLÈRE MAIS LA REPRISE RESTE FRAGILE PEKIN (Reuters) - La production industrielle en Chine a accéléré en mai pour le deuxième mois consécutif, la deuxième économie du monde redémarrant après avoir été mise à l'arrêt pour lutter contre le coronavirus, mais la reprise demeure fragile, montrent plusieurs indicateurs officiels publiés lundi. La croissance de la production industrielle a accéléré à 4,4% sur un an le mois dernier, au plus haut depuis décembre 2019, après +3,9% en avril, lorsqu'elle avait renoué avec la croissance. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une croissance de 5% pour le mois de mai. D'autres indicateurs également publiés lundi montrent le maintien en contraction des ventes au détail et des investissements, ce qui confirme que l'économie chinoise a du mal à repartir. Certains signaux sont positifs, comme le redémarrage de la sidérurgie ou de l'automobile, mais il faudra des mois avant de retrouver les niveaux d'avant la crise, selon les analystes. Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine s'est contracté de 6,8% au premier trimestre. Face à des incertitudes élevées, les autorités n'ont pas donné d'objectif de croissance pour cette année, pour la première fois depuis près de 20 ans. (Gabriel Crossley et Kevin Yao, version française Patrick Vignal)

