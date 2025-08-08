L'Inde suspend des projets d'achats d'armes US en réponse à Trump, propose de réduire ses achats de pétrole russe-sources

(Actualisé avec détails)

L'Inde a suspendu plusieurs projets d'achat d'armes américaines en réponse à la décision de Donald Trump de lui imposer des droits de douane supplémentaires, tout en se disant disposée à réduire ses importations de pétrole russe pour parvenir à un accord commercial avec Washington, ont déclaré à Reuters trois sources indiennes au fait du dossier.

La décision de New Delhi, matérialisée par l'annulation d'un déplacement à Washington du ministre de la Défense Rajnath Singh prévu dans les prochaines semaines, porte sur le projet d'achat de six avions de surveillance P-8i Poseidon de Boeing BA.N , de blindés Stryker et de missiles antichars Javelin développés par Raytheon et Lockheed Martin LMT.N .

L'Inde manifeste ainsi sa désapprobation après la décision annoncée mercredi par Donald Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires de 25% sur les produits indiens pour punir New Delhi d'acheter du pétrole russe et de financer ainsi la guerre en Ukraine.

Les droits de douane sur les importations indiennes ont ainsi été portés à 50%, soit l'un des taux les plus élevés de tous les partenaires commerciaux des États-Unis, ce qui pénalise lourdement les entreprises locales.

Donald Trump ayant coutume de faire rapidement marche à arrière sur l'imposition de certains droits de douane, utilisés comme des instruments de négociation, l'Inde s'est néanmoins dite disposée à poursuivre les négociations pour parvenir à un accord commercial avec Washington.

Selon l'une des sources, les discussions en vue de l'achat d'armes américaines pourraient d'ailleurs reprendre quand une solution aura été trouvée, mais "pas aussi rapidement qu'on l'espérait".

Deux d'entre elles ont ajouté que le ministre indien de la Défense avait prévu d'officialiser l'achat des six avions P-8i Poseidon, pour un montant total estimé à 3,6 milliards de dollars, à l'occasion de son déplacement à Washington.

Ni le ministère indien de la Défense, ni le Pentagone n'ont répondu aux questions de Reuters.

La brouille donne un coup d'arrêt au rapprochement amorcé ces dernières années entre l'Inde et les États-Unis, notamment en matière de défense, domaine dans lequel l'armée indienne reste très largement dépendante de la Russie, en raison de l'hostilité commune des deux pays envers la Chine.

Les critiques virulentes de Donald Trump, qui ont heurté le nationalisme indien, compliquent la tâche du Premier ministre Narendra Modi.

L'Inde espère néanmoins parvenir à un accord commercial avec Washington et est prête pour cela à réduire ses importations de pétrole russe si elle peut obtenir des prix similaires dans d'autres pays, y compris aux États-Unis, ont dit deux sources indiennes.

New Delhi est d'autant plus disposée à s'engager dans cette voie que les remises dont elle bénéficiait sur le prix du baril de brut russe depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022 arrivent à leur terme, et que l'écart de prix avec le pétrole d'autres pays est désormais très faible, ont précisé les sources.

Le ministère indien du Pétrole n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters.

(Reportage de Shivam Patel et Aftab Ahmed; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)