L’incroyable histoire d’amour entre Michel Platini et le Parc des Princes
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 22:00

Le Parc des Princes, c’est le port d’attache de Michel Platini. L’enceinte de la porte d’Auteuil a tissé le fil rouge de sa vie et de sa carrière, avec des hauts et des bas. Bien à l’image du grand bonhomme...

Découvrez Platini : Coups francs, bouclettes et petit short , le livre de SO FOOT 100% consacré à Platoche, disponible en librairie

Les Bleus de Deschamps joueront grandement leur qualif pour le Mondial 2026 au Parc des Princes le 13 novembre prochain face à l’Ukraine. Or, le Parc en novembre, c’était le grand moment du match de la dernière chance où Platoche envoyait quasiment à lui tout seul l’équipe de France aux trois coupes du monde 1978, 1982 et 1986. En marquant face à la Bulgarie en 1977, face aux Pays-Bas en 1981 ( « Allez Michel, oui Michel ! » ) et face à la Yougoslavie.

Coups francs princiers

Sa légende a évidemment commencé en Bleu le samedi 27 mars 1976 dans un Parc quasi désert. Pour sa première sélection, face à la Tchécoslovaquie en amical, l’effronté de 20 ans avait planté sur coup franc (indirect) en sollicitant son aîné Henri Michel : « Tu me la passes et je la mets au fond. » Les années Michel (Platini et Hidalgo) étaient lancées ! En club, le stratège nancéien offrira la Coupe de France 1978 en inscrivant le but de la victoire contre Nice (1-0) mais ensuite, passé chez les Verts en 1979, il échouera deux fois en finale 1981, contre Bastia (1-2), et surtout en 1982 contre le PSG (2-2 et 5 TAB à 6), malgré un doublé sublime et un tir au but réussi… L’Euro 1984 sera évidemment le summum de Platoche au stade de la Porte d’Auteuil, débuté par un pion capital en match d’ouverture face au Danemark (1-0) et achevé de façon loufoque en finale contre l’Espagne sur une Arconada qui n’entachera pas son statut mondial de roi du coup franc. Capitaine euphorique, il avait soulevé le premier trophée international des Bleus au ciel printanier……

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
