 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’immonde Mark The Ugly fait son retour en foot district !
information fournie par So Foot 30/09/2025 à 18:07

L’immonde Mark The Ugly fait son retour en foot district !

L’immonde Mark The Ugly fait son retour en foot district !

On l’a ressorti du grenier : Mark The Ugly fait son grand retour !

Habitué à piquer le foot pro, l’affreux Marc descend d’un cran (voire trois) pour croquer ce qu’il y a de plus savoureux : le foot amateur.

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Hakimi : « Nuno Mendes est capable de stopper Lamine Yamal »
    Hakimi : « Nuno Mendes est capable de stopper Lamine Yamal »
    information fournie par So Foot 30.09.2025 18:56 

    Des étincelles à prévoir sur les ailes. Si le PSG veut s’imposer à Barcelone mercredi soir, il lui faudra trouver une solution pour limiter le rendement de Lamine Yamal , de retour de blessure il y a quelques jours face à la Real Sociedad. Pas de quoi inquiéter ... Lire la suite

  • Luis Enrique : « Pedri, c’est Harry Potter »
    Luis Enrique : « Pedri, c’est Harry Potter »
    information fournie par So Foot 30.09.2025 18:32 

    Le patron est de retour sur ses terres. Malgré de nombreux absents, le PSG tentera d’aller une nouvelle fois faire sa loi à Barcelone , après s’y être imposé 1-4 lors de ses deux derniers déplacements en Catalogne. Pour cela, Luis Enrique se méfie particulièrement ... Lire la suite

  • Can Uzun, le crack turc qui aurait pu jouer pour l’Allemagne
    Can Uzun, le crack turc qui aurait pu jouer pour l’Allemagne
    information fournie par So Foot 30.09.2025 18:02 

    La Mannschaft peut se mordre les doigts. Artisan de la réussite de l’Eintracht Francfort dans ce début de saison (7 matchs, 6 buts, 4 passes décisives), le milieu offensif de 19 ans Can Uzun a fait l’année dernière ses débuts en sélection turque. Oui mais voilà, ... Lire la suite

  • Elye Wahi revient sur son passage raté à l’OM
    Elye Wahi revient sur son passage raté à l’OM
    information fournie par So Foot 30.09.2025 17:57 

    Des nouvelles de Francfort. Dans un entretien accordé à L’Équipe , Elye Wahi a une nouvelle fois évoqué son départ prématuré de l’Olympique de Marseille contre sa volonté . Après six petits mois passés dans la cité phocéenne, l’ancien Montpelliérain confirme à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank