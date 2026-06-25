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L'idylle entre Arsenal et ce défenseur aura une suite
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 17:01

L'idylle entre Arsenal et ce défenseur aura une suite

L'idylle entre Arsenal et ce défenseur aura une suite

À défaut de réussir à garder son slip, Piero Hincapié conservera sa place dans la ligne défensive d’Arsenal la saison prochaine . Le club londonien a levé l’option d’achat du joueur équatorien, qui était venu à Londres en prêt du Bayer Leverkusen. Selon Sky, Arsenal a déboursé près de 40 millions d’euros pour s’octroyer de manière définitive les services du défenseur capable de jouer en charnière comme latéral. Il devrait rester cinq ans de plus dans l’effectif de Mikel Arteta.

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