L'idole très originale de Viviane Asseyi

L’héritage Zizou. À quatre ans, Viviane Asseyi regarde la France soulever la Coupe du monde 98. Un joueur en particulier l’émerveille : Zinédine Zidane. Le point de départ de son amour pour le ballon rond. « J’ai regardé la victoire de la France contre le Brésil et, après le match, j’ai dit à ma mère : “ Achète-moi un ballon de foot. Je veux jouer au foot. Je veux être comme Zidane ” » , raconte la joueuse de West Ham au Guardian . Pour être comme Zidane, il faut avoir son ballon. « Au début, ma mère m’a acheté un de ces faux ballons (corner, ndlr) , ceux en plastique léger et bon marché. Elle l’a vu et a pensé que je ne verrais pas la différence, mais je lui ai dit : “Non, non, non, je veux le même ballon que Zidane.” » Quatre ans et déjà très sûre d’elle.

66 sélections avec la France

Ce n’est pas en grandissant que celle qui compte 66 sélections avec l’équipe de France a oublié son idole. « Je voulais faire comme Zidane et, pour moi, Clairefontaine, c’était l’équipe de France. C’est le meilleur endroit où l’on puisse être quand on est jeune. Mbappé y est passé, tant de joueurs sont passés par là. » Pendant ses années à Clairefontaine, elle se lie d’amitié avec Alphonse Areola et Raphaël Guerreiro . Aujourd’hui à West Ham, Asseyi n’a pas remporté de trophée avec l’équipe de France, contrairement à son idole, mais elle espère être elle aussi un modèle pour les jeunes footballeuses : « Je suis heureuse si je peux être une source d’inspiration pour qui que ce soit, et je ferai de mon mieux pour le faire encore davantage. » …

LP pour SOFOOT.com