information fournie par So Foot • 25/03/2025 à 17:43

L'hygiène de vie douteuse d'Ousmane Dembélé au Barça

Trahison suprême envers les kebabs d’Évreux.

Buteur avec l’équipe de France ce dimanche et en forme internationale avec le PSG, Ousmane Dembélé marche sur l’eau dans cet exercice 2024-2025, avec 31 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues. De quoi complètement choquer les journalistes espagnols, qui n’ont pas connu le même Dembélé lors de son passage au FC Barcelone, de 2017 à 2023. Ce mardi, Sique Rodríguez et Santi Giménez et la Cadena SER ont raconté des anecdotes sur l’hygiène de vie de l’attaquant de 27 ans lorsqu’il résidait en Catalogne .…

TJ pour SOFOOT.com