L’horrible blessure de Morgan Gibbs-White contre Chelsea

Âmes sensibles, s’abstenir. La victoire ô combien importante de Nottingham Forest sur la pelouse de Chelsea (1-3) ce lundi après-midi n’a pas fait que des heureux, non. Elle a surtout fait de la casse. Si le jeune Jesse Darry (18 ans) a été évacué sur civière avant la pause pour sa première titularisation en Premier League après un choc aérien suivi d’une lourde chute, c’est la blessure de Morgan Gibbs-White qui a choqué tout le monde de l’autre côté de la Manche .

Têtes brulées

Nous sommes à l’heure de jeu (66 e ), Forest mène tranquillement 0-3. Après un violent choc tête contre tête entre le capitaine de Forest et le portier des Blues Robert Sánchez , les deux joueurs restent au sol. Gibbs-White est inondé de sang, son front est tellement ouvert qu’on aperçoit… son crâne . Une image choquante et d’une rare violence.…

VM pour SOFOOT.com