L’homme qui avait prévu la crise de 2008 prédit l’effondrement de l’IA

Michael Burry, un investisseur américain célèbre pour avoir vu venir la crise financière de 2008 avant tout le monde, fait à nouveau parler de lui. Cette fois, il pense que la grande vague d'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA) pourrait bientôt retomber. Et il a misé plus de 1 milliard de dollars sur ce scénario.

Pour beaucoup, le nom de Michael Burry n'est pas familier. Pourtant, il a marqué l'histoire de la finance en anticipant l'effondrement du marché immobilier américain en 2008, une chute à l'origine de la crise des subprimes . À l'époque, il avait parié contre ce marché, ce qui lui a permis de gagner des millions de dollars. Son histoire a même été portée à l'écran dans le film The Big Short , où il est incarné par l'acteur Christian Bale.

Aujourd'hui, Michael Burry s'attaque à un autre phénomène : la montée en flèche du cours de Bourse des entreprises liées à l'intelligence artificielle. Depuis un an, des sociétés comme Nvidia ou Palantir voient leur valeur boursière grimper à toute vitesse, portées par l'engouement autour de l'IA. Mais pour Burry, cette hausse est exagérée et ne reflète pas la réalité économique de ces entreprises. Selon lui, les investisseurs sont trop optimistes et risquent de déchanter bientôt.

Mais comment parier sur une baisse en Bourse ? Michael Burry a acheté ce qu'on appelle des « options de vente » (en anglais, « put options »).