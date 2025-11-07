Les prix alimentaires mondiaux refluent, sauf pour les huiles végétales

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Le prix global des denrées alimentaires dans le monde a reflué en octobre du fait de stocks importants, seules les huiles végétales montrant une tendance inverse, a indiqué vendredi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

L'indice FAO des prix alimentaires, qui suit l’évolution des prix internationaux d’un ensemble de denrées, a reculé de 1,6% sur un mois.

Les huiles végétales, elles seules, ont vu leur prix croître, augmentant de 0,9% en octobre et grimpant à leur plus haut niveau depuis juillet 2022, du fait de commandes de biocarburants et de retards de récoltes dans la région de la mer Noire.

L'indice du sucre en particulier a décliné de 5,3%, pour retrouver son niveau le plus bas depuis décembre 2020, en raison de fortes perspectives de production au Brésil ainsi que d'une production plus importante que prévu en Thaïlande et en Inde.

La baisse des cours du pétrole joue aussi sur le cours du sucre, en réduisant la demande de biocarburants des matières premières du sucre.

En octobre, les produits laitiers ont aussi vu leur prix FAO reculer, de 3,4% sur un mois, qu'il s'agisse des cours du beurre (du fait d'une importante disponibilité de produits européens et néo-zélandais) ou du lait en poudre.

L'indice de la viande est lui à -2%, avec un repli pour le porc comme la volaille. Le cours de la viande bovine reste cependant en hausse, du fait d'une forte demande.

Pour ce qui est des céréales, le prix a reculé de 1,3%, sur l'ensemble des grains, du blé jusqu'au riz.

Au vu des récoltes en cours, la FAO a par ailleurs relevé vendredi sa prévision de production céréalière pour 2025, attendue à 2.990 millions de tonnes, soit +4,4% par rapport à la récolte 2024.