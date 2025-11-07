Siemens décroche une commande de 2,1 milliards de francs suisses pour des trains régionaux en Suisse

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

L'allemand Siemens Mobility a décroché un contrat pour 116 trains régionaux en Suisse, a annoncé vendredi la compagnie nationale de chemins de fer qui investit 2,1 milliards de francs suisses (2,1 milliards d'euros) pour moderniser sa flotte.

"Après 40 années de bons et loyaux services", les trains à deux étages qui avaient été mis en service au début des années 1990 sur le réseau régional zurichois "vont maintenant être remplacés", ont indiqué les chemins de fer fédéraux (CFF) dans un communiqué.

Plus spacieux, les trains commandés au groupe allemand dans le cadre d'un appel d'offres lancé en 2024 compteront notamment plus de places assises et d'espace pour voyager débout durant les heures de pointe ainsi que de nouveaux équipements, comme des prises pour recharger les vélos électriques durant le trajet, ont ajouté les CFF.

Cette nouvelle génération de trains à deux étages doit entrer en service en 2030, 95 véhicules étant destinés au réseau zurichois et 21 à des lignes régionales en Suisse romande, la partie francophone du pays.

"Siemens Mobility a remis l'offre la plus avantageuse", précisent les CFF, notamment au niveau des "coûts d'investissement", "charges d’exploitation" et "critères de durabilité".

Contacté par l'AFP, Siemens Mobility s'est dit "très content"d'avoir décroché ce contrat.

Le groupe suisse Stadler Rail n'a en revanche pas caché sa "grande déception". Dans un communiqué, ce fabricant de trains basé en Thurgovie, au Nord du pays, a dit regretter "profondément" que la commande ne lui ai pas été attribuée alors même que son propre modèle à deux étages compte "parmi les trains les plus fiables des CFF".

Stadler Rail a rappelé qu'il emploie 6.000 personnes en Suisse et fait appel à "plus de 200 PME" à travers le pays pour lui fournir des composants pour ses trains.

Les habitants du pays alpin sont les plus gros utilisateurs de train en Europe en termes de kilomètres parcourus par habitant grâce à un réseau dense et de nombreuses dessertes régulières. Chaque jour, les CFF, une société anonyme de droit public entièrement aux mains de la Confédération, transportent 1,39 millions de passagers.