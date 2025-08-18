L’homme accusé d’injures racistes envers Semenyo interdit de stade au Royaume-Uni
Il y a des news qui donnent le smile .
Dans un monde idéal, on se serait rappelé la soirée de vendredi grâce à la victoire sur le fil de Liverpool face à Bournemouth, marquée par un joli doublé d’Antoine Semenyo, qui avait permis un temps aux Cherries de recoller au score. Mais la planète meurt à petit feu, la guerre continue de tuer des civils et le monde du football est encore gangrené par le racisme .…
ARM pour SOFOOT.com
