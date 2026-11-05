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Décès de Jesús de Miguel : les joueurs des ligues espagnoles ont fait une demande aux instances
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 17:29

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Décès de Jesús de Miguel : les joueurs des ligues espagnoles ont fait une demande aux instances

Décès de Jesús de Miguel : les joueurs des ligues espagnoles ont fait une demande aux instances

Le foot au second plan. Ce jeudi, l’AFE (Association des footballeurs espagnols) a indiqué dans un communiqué que les joueurs souhaitaient, à l’unanimité, le report de l’ensemble des rencontres prévues ce week-end en championnat. Après le drame survenu lundi et le décès de Jesús de Miguel, les matches de Coupe du Roi et de Coupe de la Reine ont déjà été reportés.

L’AFE détaille la position des joueurs : « Les footballeurs ont exprimé leur profonde tristesse face à cette perte et estiment que les conditions psychologiques et humaines ne sont pas réunies pour aborder la compétition dans des conditions normales. »

LT pour SOFOOT.com

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