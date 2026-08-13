L'hommage de Xavi Simons pour Xavi Hernández

En voiture Simons. Xavi Hernández s’est engagé à la tête de la sélection hollandaise jusqu’en 2030 mercredi soir. Quelques instants après l’officialisation de l’Espagnol à la tête des Oranje, Xavi Simons a réagi à l’arrivée de son homonyme. Le Néerlandais a publié une image sur les réseaux sociaux où l’on l’aperçoit gamin aux côtés de son idole, alors capitaine du FC Barcelone.

« Le nom qui a inspiré le mien »

Xavi Simons a décrit cette photo souvenir avec ce message poignant : « Le nom qui a inspiré le mien, bienvenue aux Pays-Bas, coach Xavi Hernández.» Sa mère avait raconté l’histoire derrière le choix du nom Xavi. Cinq jours après la naissance du milieu de Tottenham , sa maman Peggy, toujours à la recherche d’un blaze, lui avait donné le nom de Xavi après avoir regardé le Barça et Xavi Hernández jouer. …

MBC pour SOFOOT.com