L’hommage d’Habib Beye à un de ses anciens joueurs
Il l’a entraîné, mais il aurait très bien pu jouer avec lui.
Ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, où il a évolué de 2003 à 2007, Habib Beye est officiellement devenu l’ultime coach de Steve Mandanda depuis l’annonce de la retraite de ce dernier. Le gardien de but a débarqué à l’OM en… 2007, puis a quitté le club phocéen en 2022 pour terminer sa longue aventure à Rennes. Avec le technicien français, donc.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
