L’hommage d’Erling Haaland à sa mère
information fournie par So Foot 27/08/2025 à 21:46

L’hommage d’Erling Haaland à sa mère

L’hommage d’Erling Haaland à sa mère

Pardon, « L’hommage d’Erling BRAUT Haaland à sa mère ».

Le 4 septembre prochain, le colosse norvégien débutera son match amical face à la Finlande avec un nouveau flocage au dos de son maillot. Enfin, nouveau, façon de parler. Erling réaffichera en effet le nom de famille de sa mère – Braut – au côté du patronyme de son père : Haaland.…

JD pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2025 So Foot

