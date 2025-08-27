L’hommage d’Erling Haaland à sa mère
Pardon, « L’hommage d’Erling BRAUT Haaland à sa mère ».
Le 4 septembre prochain, le colosse norvégien débutera son match amical face à la Finlande avec un nouveau flocage au dos de son maillot. Enfin, nouveau, façon de parler. Erling réaffichera en effet le nom de famille de sa mère – Braut – au côté du patronyme de son père : Haaland.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer