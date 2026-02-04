L’histoire du foot si les matchs ne duraient que 45 minutes

Ce mardi, Opta a indiqué que Manchester City mènerait la Premier League si les matchs s'arrêtaient à la pause. Une drôle d'idée qui pose alors une question : à quoi ressemblerait l'histoire du foot si les matchs ne duraient que 45 minutes ? Pas de coup de boule en 2006 ni de remontadas de légende (infligées ou subies) pour le Barça... Bienvenue dans une toute autre galaxie du ballon rond.

Le PSG se serait qualifié en quarts de finale de Ligue des champions en 2017.

Jules Koundé en 2024-2025, c’est 61 matchs. Mais s’ils n’avaient duré que 45 minutes, l’international français aurait pu en jouer le double.…

Par Suzanne Wanègue et Ethan Ameloot pour SOFOOT.com