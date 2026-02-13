L’histoire d’amour entre Igor Thiago et Brentford risque de durer

Igor again. Après avoir tenu tête au leader Arsenal jeudi soir (1-1), Brentford prolonge le contrat d’Igor Thiago jusqu’en 2031 . Le Brésilien, deuxième meilleur buteur en Premier League, poursuivra son aventure avec le club londonien.

We are delighted to confirm that top scorer Igor Thiago has put pen to paper on a new five-and-a-half year contract, with the club option of a further year ✍️…

AR pour SOFOOT.com